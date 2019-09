BLOGI JA TIPPHETKED | Korvpalli MM: Argentina üllatas Prantsusmaad ja pääses finaali!

Korvpalli MM: Argentina - Prantsusmaa

Vanameister Luis Scola tegi juba avapoolajal kaksikduubli ning lõpetas mängu 28 punkti ja 13 lauapalliga. Gabriel Deck lisas 13 ja Facundo Campazzo 12 silma. Selgelt alla oma võimete mänginud prantslaste suurimad korvikütid olid Frank Ntilikina ja Evan Fournier võrdselt 16 silmaga.

Argentina alistas Prantsusmaa 80:66 ja mängib kullale Hispaaniaga.

Seis 80:66. 11 sekundit lõpuni.

78:64. Fournier tabas kahest vabaviskest ühe.

78:63. Deck ja Fournier tabavad. Lõpuni jääb minut ja 10 sekundit.

1.49 jääb lõpuni ja Argentina on teel finaali.

76:60. Scola tabab vabavisked.

Ntilikina eksib kaugviskel, 2.56 lõpuni.

74:59. Scola tabab veel ühe kolmese.

71:57. Scola tabab kolmese!

M`Baye astub küljejoonele...

68:57. Deck lõpetab kiirrünnaku korviga. 4.27 lõpuni.

M`Baye eksib kaugviskel.

66:57. Campazzo tabab kahest vabaviskest ühe.

65:57. Prantslased võtavad mõtlemisaja, kui lõpuni jääb 4.45.

Ntilikina eksib, viis minutit jääb mängida.

65:57. Prantslased on vabavisetel hädas - Ntilikina tabab kahest ühe.

Kuus minutit jääb lõpuni. Argentina juhib endiselt üheksaga.

65:56. M`Baye saab kahest vabaviskest ühe sisse.

65:55. Gobert viskab mõlemad vabavisked mööda. 6.50 jääb lõpuni.

65:55. Scola korvi alt.

Vaheldumisi visatakse mööda.

63:55. Gobert surub palli korvi, 8 minutit jääb lõpuni.

63:53. Ntilikina tabab.

63:51. Laprovittola tabab kaugelt.

60:51. M`Baye tabab viimase veerandi alustuseks kaugviske. Prantslaste kolmesed 24-st 6 (25%), Argentinal 17-st 6 (35%).

Kolmanda veerandi järel juhib Argentina 60:48. Batum eksis lõpusekunditel kaugviskel.

60:48. Ntilikina tabab.

Scola ja Campazzo eksivad kaugvisetel.

Argentina võtab 60:46 eduseisus mõtlemisaja. 1.43 jääb kolmanda veerandi lõpuni.

60:45. Campazzolt kolmene.

57:45. Ntilikina tabab.

57:42. Scola teenib taas vabavisked ning ei eksi.

3. veerandi lõpuni jääb kolm ja pool minutit.

55:42. De Colo ei eksi vabaviskejoonel.

55:40. Deck nõelab kolmesega.

52:40. Fournier toob prantslasi pisut lähemale.

Campazzo eksib kaugviskel, muidu võiks vahe olla juba 17 punkti...

52:38. Argentina edu juba 14 punkti. Gallizzi tabas vabavisked.

Prantsusmaa kasutab mõtlemisaega, kui kolmandast veerandist on mängitud neli minutit.

50:38. Teist poolaega suurepäraselt alustanud Vildoza tabab vabavisked.

48:38. Scola tabab kolmese, tema arvel 16 punkti.

45:38. Batum vastab samaga.

45:35. Vildoza tabab kolmese.

42:35. Albicy tabab kaugelt. Prantslaste kolmesed täna vaid 20% (15/3).

42:32. Vildoza tabas kolm vabaviset. Senine mängu suurim vahe.

Teine poolaeg algas.

Vanameister Scola arvel on juba kaksikduubel - 13 punkti ja 10 lauda. Prantslaste tulemuslikum on olnud Fournier 9 punktiga, kuid tema visketäpsus mängust on seni vaid 31% (4/13).

Avapoolaja statistika võrdlus (Argentina sinises):

Campazzo tabab väga kaugelt! Avapoolaeg Argentinale 39:32.

36:32. Delia surub palli korvi.

34:32. Ntilikina toob parntslased kahe punkti kaugusele.

Alab avapoolaja viimane minut.

34:30. Nüüd tabab Fournier raske viske.

34:28. Brussino lükkab palli korvi.

Fournier eksib ka kaugviskel.

Fournier eksib, tema visked mängust 11-st 3 (27%).

32:27. Gobert tabab kahest vabaviskest ühe ja avab alles oma punktiarve.

31:26. Ntilikina vähendab vahet.

32:26. Scola tabab kahest vabaviskest ühe. Teise veerandi lõpuni jääb 3.42.

31:24. Scola tabab vabavisked.

29:24. Deck viib argentiinlased viie punktiga ette. Prantsusmaa võtab teise veerandi keskel mõtlemisaja.

27:24. Laprovittolalt kaks punkti.

25:24. Delia tabab veaga, vabavise sisse ei kuku.

23:24. Prantsusmaa pääseb pika pausi järel juhtima Lessorti pealtpaneku järel.

23:22. Fournier korvi alt.

23:20. Labeyrie upitab Fournier kolmese korvi.

Avaveerandi statistika (Argentina sinine):

23:18. Vildoza tabab.

Vildoza eksib kaugviskel ning avaveerand on lõppenud Argentina 21:18 juhtimisel.

21:18. De Colo tabab vabavisked.

Scola on lühikeselt puhkepausilt tagasi ja teeb vea.

21:16. Deck ja Fournier tabavad.

Lessort viskab mõlemad vabavisked mööda, võtab lauapalli, kuid viskab ka korvi alt mööda.

19:14. Deck kasvatab argentiinlaste eduseisu.

17:14. Fournier tabab läbimurde järel.

17:12. Scola tabab kahese veaga ja vabaviske otsa.

14:12. Labeyrielt teine kolmene.

3.34 jääb avaveerandi lõpuni.

14:9. De Colo vähendab prantslaste kaotusnumbreid.

14:7. Campazzo tabab läbimurde järel.

12:7. Delia surub palli korvi Scola söödu järel.

10:7. De Colo tabab mõlemad vabavisked.

10:5. Vahetusest sekkunud Labeyrie tabab kolmese.

10:2. Scola tabab taas, temalt juba 7 punkti. Prantsusmaa on sunnitud kolmandal minutil aja maha võtma.

8:2 Argentinale. Campazzo tabas kaugviske.

5:2. Scola kiirrünnakust veel kaks punkti.

3:2. Vanameister Scola tabab kahese koos veaga ja vabaviske otsa.

0:2 Ntilikina viib prantslased juhtima.

Mäng algas!

Prantsusmaa alustab viisikuga Batum, Fournier, Gobert, Ntilikina ja M`Baye. Argentina Campazzo, Brussino, Delia, Garino ja Scola.

Tere päevast kõikidele korvpallisõpradele! Argenina ja Prantsusmaa mänguni on jäänud pool tundi.