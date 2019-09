BLOGI | Hispaania pani MM-i veerandfinaalis hiilgava turniiri teinud Poola vastu oma paremuse maksma

Hispaania - Poola

Läbi! Hispaania võttis lõpuks ikkagi oma ja sai võrdlemisi kindla võidu numbritega 90:78.

Waczynski tabab mõlemad vabavisked, Poola on maas 76:90.

Claver paneb pealt, hispaanlased juba ees 87:72.

Poola on paar rünnakut järjest ebaõnnestunud ning Hispaania on suutnud edu kasvatada taas 10 punkti peale. Normaalaja lõpuni jäänud 4 minutit.

Slaughter tabab kolmese ja hoiab Poolat elus, poolakad maas hetkel 70:76. Lõpuni jäänud 6 minutit.

Hernangomez toob järjekordsed punktid, hispaanlased ees 72:61.

Kolmas veerand läbi! Oriola tõi kaks punkti hispaanlastele juurde, kes lähevad viimasele veerandajale vastu 67:58 eduseisus.

Sokolowski leitakse korvi alt hea sööduga üles ja poolakas korvi alt ei eksi. Hispaania ees 65:58.

Slaughter toob kaks punkti, 54:62.

Kulig tabab teise kolmese tänases mängus ja Poola jääb Hispaaniast maha 10 silmaga. Kolmanda veerandi lõpuni jäänud 4.12.

Slaughter tabab kolmese ja vähendab poolakate kaotusseisu, 58:47.

Hispaania on kiirelt visanud 10 punkti ja kasvatanud eduseisu 56:44 peale. Kolmandat veerandit on mängitud 2.35.

Teine poolaeg on alanud!

Esimene poolaeg läbi, Hispaania ees 46:41. Hispaanlased pääsesid paaril korral väikse spurdiga ette, aga poolakad hoiavad end veel mängus ilusti sees. Suurim punktitooja on hispaanlastel hetkel Hernangomez (14) ja poolakatel Waczynski (9).

Hispaania on saanud nüüd paar õnnestumist kaitses ja rünnakul järjest ning hispaanlased on ees 44:37.

Gasol eksib korvi alt ja Poolal võimalus mänguseis viigistada, 39:37.

Ribas tabab kahest vabaviskest ühe, Hispaania juhib 39:32. Poolaja lõpuni jäänud veidi üle 4 minuti.

Hispaania on visanud kolm vastuseta kolmest järjest, hispaanlased ees 38:28. Esimese poolaja lõpuni jäänud 5.53.

Slaughter tabab kolmese ja Poola vaid punktiga maas, 29:28.

Kulig toob korvi alt kaks punkti ja vähendab poolakate kaotusseisu, 25:28.

Esimene veerandaeg läbi, Hispaania pääses napilt ette lõpuks 22:18.

Kulig tabab kaugviske ning Poola viigistab seisu, 18:18. Veerandaja lõpuni jäänud üks minut.

Claver tabab kahese ja kasvatab hispaanlaste edu, 18:12.

Esimesest veerandajast on täis tiksunud viis minutit, Hispaania on pärast Gasoli vabaviset ees 13:9.

Minut mängitud, seis viigis 2:2.

Tervist, korvpallisõbrad! Veerandfinaal Hispaania ja Poola vahel on alanud!