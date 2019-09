BLOGI | Hispaania näitas Argentina vastu võimu ning krooniti teistkordselt maailmameistriks!

🇪🇸 THE FIBA BASKETBALL WORLD CUP CHAMPIONS! 🏆



After 13 years, @BaloncestoESP 🇪🇸 are back on top of the world! 🎉



¡CAMPEONES UNA VEZ MÁS! 👏#EspañaGotGame #FIBAWC #ARGESP pic.twitter.com/JRpL1jm2gQ