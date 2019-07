Austraalia korvpallikoondist tabas MM-i eel valus hoop

Simmons sõlmis nädala alguses 76ersiga uue viie aastase lepingu, mis toob talle sisse 170 miljonit USA dollarit, tehes temast enimteeniva austraallasest sportlase.

"Pärast pikka arutelu enda esindajaga tegin raske otsuse loobuda sügisesest MM-ist," rääkis Simmons avalduses. "Siiski aitan koondist MM-i eelsetes sõpruskohtumistes USA ja Kanada vastu. Kavatsen meeskonda aidata ka 2022. aasta Tokyo olümpiamängudel. Olen väga tänulik Austraalia korvpalliliidule, kes mu otsust mõistis. Ootan, et saaks järgnevatel nädalatel koondist aidata ja hiljem alustada tööd suurima eesmärgi nimel ehk olümpialt medali võitmine."

"Leidsime, et september on parim aeg naasta Philadelphiasse, et harjuda uute tiimikaaslastega ja valmistuda eesootavaks NBA hooajaks," põhjendas 22-aastane mängumees oma otsust.

Vaatamata Simmonsist ilmajäämisele peetakse praegust Austraalia koondist nende kõigi aegade tugevaimaks. Meeskonnas on jätkuvalt mitu praegust ja endist NBA mängijat eesotsas Andrew Boguti, Joe Inglese, Aron Baynesi ja Matthew Dellavedovaga.

Korvpalli MM peetakse Hiinas 31. augustist 15. septembrini.