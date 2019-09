Austraalia jätkab korvpalli MMi täiseduga

Terve mängu juhtrollis olnud Austraalia parimad olid Patty Mills 19, Chris Goulding 15 ja Jock Landale 12 punktiga. Dominikaani poolel viskas Eloy Vargas 16 silma.

Täna on samas grupis vastamisi veel Prantsusmaa ja Leedu, kellel on tabelis vastavalt kolm ja kaks võitu. Leedukate jaoks on tegemist ellujäämismänguga, sest prantslaste võidu korral on edasipääsu veerandfinaali taganud juba ka Austraalia.

17.-32. kohale mängivate meeskondade vahegrupiturniiril alistas Kanada 126:71 Jordaania (Kyle Wiltjer 29 punkti, kolmesed 7/9) ja Uus-Meremaa 111:81 Jaapani (Corey Webster 27 punkti).