Argentina koondise peatreener: on aeg hakata uskuma, et meil on maailma tippmängijad

Mõnevõrra üllatuslikult argentiinlased kahe parema hulka tüürinud peatreener Sergio Hernandez sõnas, et finaalist tuleb vägev lahing. "Oleme Hispaaniaga mitmeid kordi kohtunud. Nad austavad väga Argentina korvpalli ja me austame samamoodi nende mängu."

"Ootan suurepärast mängu. Mõlemad meeskonnad mängivad hingega ja tahavad võita," jätkas Hernandez. "Sellest ei tule võib-olla kõige ilusam matš, aga kindlasti üks kõva lahing."

"On aeg hakata uskuma, et meil on maailma tippmängijad," lisas peatreener. "(Facundo) Campazzo mängib kõrgeimal tasemel. Gabriel Deck on üks parimatest, Luis Scola on jätkuvalt uskumatu. Nicolas Laprovittola, Luca Vildoza ning Patricio Garino on samuti tipptasemel mängumehed."

Korvpalli MM-i finaal Hispaania ja Argentina vahel mängitakse pühapäeval Eesti aja järgi algusega kell 15.00.