Argentina kangelane Scola: kaks aastat tagasi vaadati mind nagu hullu

"Kaks aastat tagasi ma ütlesin, et see koondis meenutab mulle kuldset põlvkonda aastatest 1999-2000. Paljud inimesed vaatasid mind siis nagu hullu. Tundub, et ma polegi nii hull. Oleme sama kaugel kui aastal 2002," sõnas Scola poolfinaalvõidu järel.

Just 2002. aastal mängis Argentina viimati MMi finaalis. Siis kaotati kullamatš Jugoslaaviale lisaaja järel 77:84.

Argentina legend lisas, et tal oli MMi eel veider kuulata neid arvamusi, et tema põhiroll peaks rahvuskoondises olema nooremate mängijate motiveerimine nii riietusruumis kui varumeeste pingil. "Ma tulin siia mängima. Mulle ei meeldi pingil istuda," ütles Scola.

Argentina koondis kohtub pühapäevases finaalis Hispaaniaga, kes alistas poolfinaalis Austraalia alles teise lisaaja järel 95:88.