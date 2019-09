Ajalugu teinud Scola: oleme kurvad, mängisime kuni tänaseni turniiri parimat korvpalli

"Hispaania oli meist parem. Olime meeleheitel, me ei leidnud neile vastust. Oleme kurvad. Uskusime tõesti, et suudame täna võita. Meestel on praegu väga raske olla," vahendas 39-aastase Scola sõnu portaal Eurohoops.

Mõni hetk hiljem leidis 17 aastase vahe järel taas MM-il hõbeda võitnud Scola, et olukord pole tegelikult hull. Nii pika perioodi jooksul pole MM-ide ajaloos ükski mängija kunagi medalit teeninud.

"Tegelikult pole vaja millegi üle kurb olla. Need olid kaks suurepärast nädalat. Kuni tänaseni mängisime turniiri parimat korvpalli. Täna enam ei mänginud," sõnas ta.

Peatreener Hernandezi tuju oli selgelt parem. "Ma võin finaali kiirelt ära unustada, sest me võitsime hõbeda, mitte ei kaotanud kulda. Tegime vägeva turniiri, sest võitsime mitmeid tugevaid vastaseid: Serbiat, Prantsusmaad, Venemaad. Olen uhke."