Žalgirise noortemeeskonnast avastati 11 koroonapositiivset

Foto on illustratiivne. Foto: Rauno Volmar

Kaunase Žalgirise korvpalliklubi noortetiimile tehtud koroonaviiruse testid on sel nädalal andnud 11 positiivset tulemust. Leedu Delfi teatel on kõik nakatunud isikud mängijad. Treenerid ja muu abipersonal on koroona suhtes negatiivsed.