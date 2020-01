VIDEO | Võimas kulp vallandas korvpalliväljakul massikakluse

Olukord sai alguse mängu viimastel sekunditel, kui Kansase Osariigi Ülikooli mängumees DaJuan Gordon murdis korvi alla, aga sai kulbi Kansase Ülikooli korvpallurilt Silvio De Sousalt. De Sousa läks pärast blokeeringut maas lamava Gordoni ette tähistama, mis aga vallandas väljakul kaose.

Gordoni tiimikaaslastele De Sousa "esinemine" ei meeldinud ning kahe meeskonna mängijate vahel läks suuremaks kakluseks. Umbes poole minutiga suudeti siiski mängijad maha rahustada.

"See on väga piinlik, et meil oli selline roll selles kakluses ja kindasti ootavad ees tagajärjed," rääkis Kansase Ülikooli peatreener Bill Self. "Tahan kordusest juhtunu üle vaadata, aga tean, et käitusime valesti."

Vastasvõistkonna loots Bruce Weber oli samuti juhtunus pettunud. "Nii võita kui kaotada tuleb viisakalt.

De Sousa leivaisa Kansase Ülikool alistas lähedase rivaali 81:60.