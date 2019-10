VIDEO | Henri Drell tegi Itaalia suurklubi vastu suurepärase mängu

19-aastase Drelli koduklubile Pesaro Victoria Libertasele oli eestlase heast esitusest siiski vähe, kuna Itaalia meistrivõistlustel esikohta hoidev Virtus teenis 94:79 võidu.

25 minutit mänguaega saanud Drell oli selle näitajaga Pesaro resultatiivseim mängija. Ühtlasi on see suurim punktiskoor, mille eestlasest noormees Itaalia kõrgliigas kirja saanud.

Võitjate edukamad olid Frank Gaines 19 ja Julian Gamble 18 silmaga. Legendaarne serblasest mängujuht Miloš Teodosic sai kirja kaheksa punkti.

Aleksandar Djordjevici juhendatav Virtus on Itaalia kõrgliigas võitnud seni kõik neli kohtumist ja see annab neile tabelis esikoha. Kõik neli kohtumist kaotanud Pesaro on 17 tiim iseas 16. kohal.

Siim-Sander Vene koduklubi Varese on kolmest kohtumisest võitnud kaks. Tabelis annab see neile kuuenda koha.