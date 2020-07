Valuga võidelnud Arvydas Sabonis käis operatsioonil

Valu läks kohati nii suureks, et 55-aastasel Sabonisel tekkis tõsiseid raskusi autosse istumisega.

"Vähehaaval on selg paremaks läinud. See ei ole hamba väljatõmbamine, et valu kaob kiirelt ära. Aga vähemalt saan kõndida. Näen iga päev taastusraviga tõsiselt vaeva," rääkis 221 cm pikkune Sabonis portaalile 15min.lt.

Arstid on Sabonisele südamele pannud, et normaalsesse elurütmi naasmisega läheb veel aega.

"Küsisin doktorilt, millal uuesti rattaga sõita saan. Ta vastas, et parimal juhul alles poole aasta pärast," lausus ka varem tervisehädadega kimpus olnud Sabonis. 2011. aastal sai ta Leedus korvpalli mängides südamerabanduse.