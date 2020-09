Valgevene tippkorvpallur pandi ametivõimude kritiseerimise eest vangi

Korvpallur arreteeriti lennujaamas, kui ta üritas sõita varasemalt juba ette planeeritud ravile. Leuchankale esitati süüdistus punkti alusel, mis käsitleb massikogunemiste korraldamist ja meeleavaldustel korra rikkumist. Leuchanka osales Valgevenes kahel meeleavaldusel - 23. augustil ja 27. septembril.

Korvpallur toimetati lennujaamast eeluurimisvanglasse ning väga kiire kohtuprotsessiga mõisteti talle 15-päevane vangistus.

Leuchanka on üks 700-st Valgevene sportlasest, kes kirjutas alla avalikule kirjale, kus kritiseeriti teravalt nii politsei vägivalda kui president Aleksander Lukašenkat, kes sai uuesti võimule valimistulemuste võltsimise abil.

37-aastane Leuchanka on üks Valgevene kuulsamaid sportlasi. Ta on tulnud kahel korral Venemaa meistriks ning korra Leedu ja Poola meistriks, naiste NBA-s on ta jõudnud finaali ning Valgevene koondisega võitnud Euroopa meistrivõistluste pronksmedali. Viimati esindas kuulus korvpallur WNBA klubi Atlanta Dreami.