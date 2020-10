Valgevene korvpallitäht rääkis kurikuulsa Okrestina vangla õudustest

Valgevenelanna paigutati kurikuulsasse Okrestina vanglasse, mille kohta on ka teised kinnipeetud õudusjutte rääkinud.

"Tahan teid teavitada minu kinnipidamise tingimustest. Need ohustasid minu tervist. Viimased 13 päeva pole ma maganud mitte madratsil, mis mult ära võeti, vaid külmadel metallpulkadel. Samuti võeti ära voodipesu. Kaks nädalat polnud sooja vett. Kogu selle aja jooksul ei viidud meid kordagi duši alla. Samuti lülitasid nad kaheks nädalaks tualetis äravoolu välja - tekkis bakterite ja mikroobide kasvulava," kirjeldas korvpallur üleelatut.

"Viimati viidi meid õue jalutama viis päeva tagasi. Kõik need antisanitaarsed tingimused viisid selleni, et mul olid täid. Minu vana haigus - seljatrauma - süvenes. Mu kongikaaslane oli haige ja ma ei tea, kas see oli külmast või millestki muust. Kõik ülaltoodu kujutas minu tervisele ohtu," lisas Leutšanka, vahendab korvpalliportaal Eurohoops.

Valgevenelanna vahistati septembri lõpus lennujaamas, kui ta tahtis lennata Pariisi ravile. Leutšankale esitati süüdistus, et ta osales 23. augustil ja 27. septembril toimunud meeleavaldustel. 15. oktoobril mõisteti tema üle uuesti kohut ning pärast rahatrahvi määramist lasti ta vabaks.

Leutšanka oli ka üks 700-st Valgevene sportlasest, kes kirjutas alla avalikule kirjale, kus kritiseeriti teravalt nii politsei vägivalda kui president Lukašenkat.

Valgevenelanna on tulnud kahel korral Venemaa meistriks ning korra Leedu ja Poola meistriks. Naiste NBA-s on ta jõudnud finaali ning Valgevene koondisega võitnud Euroopa meistrivõistluste pronksmedali. Viimati esindas kuulus korvpallur WNBA klubi Atlanta Dreami.