USA uus tulemine? Stephen Curry: tahan olümpial koondist esindada

Golden State Warriorsi täht oli üks paljudest NBA staaridest, kes tänavuse korvpalli MM-i eel otsustasid koondise esindamisest loobuda. Mäletatavasti sai USA läbi aegade kehveima koha MM-il, kui lõpuks jäädi seitsmendaks.

"Plaan on kindel. Tahan kindlasti minna koondist esindama," vahendas ESPN Curry sõnu. "Ma pole kunagi olümpial mänginud. Olen küll kahel korral USA-ga maailmameistriks tulnud, aga olümpiakogemus on see, mida ma otsin. Loodetavasti järgmisel aastal see ka juhtub."

"Me oleme jätkuvalt parim meeskond," jätkas Curry. "Kui me saame olümpiale kohale kõik mehed, kes peaksid koondist esindama, siis on kõik võimalused olemas."