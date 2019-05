USA korvpalluri aus ülestunnistus: kasutasin valepeenist, et 2004. aasta olümpia eel dopingukontroll läbida

Odomil oli tarvis USA olümpiakoondisesse pääsemiseks dopingukontroll läbida. "Rõõm, mis kaasnes 12-mehelisse nimekirja pääsemisega, pöördus kiirelt ärevuseks, kui ametnikud teatasid mulle, et mul tuleb enne ametlikult meeskonnaga liitumist dopinguproov anda," kirjeldas Odom, kes oli mõni aasta tagasi narkootikumide kuritarvitamise tõttu tükk aega eluohtlikus seisundis.

"Mulle helistati, et dopingukontroll tuleb mõne päeva pärast mulle koju külla, et proov võtta. Ei olnud varianti, et oleksin negatiivse proovi andnud - olin sel suvel iga päev kanepit suitsetanud. Läksin paanikasse.

Hakkasime guugeldama valepeeniste kohta ning uurisin erinevaid viise, kuidas dopingutestist läbi saada. Lõpuks tellisime valepeenise, et testit läbi saada."

Odomi sõnul oli ta lausa paranoiline, et tema trikk ei tööta, kuid üritas seda sellegipoolest. Ta lasi oma treeneril, kes ei olnud narkootikume tarbinud, valepeenise sees olnud anumasse urineerida. Kui dopingukontrolli aeg kohale jõudis, võttis toona 24-aastane Odom püksist valepeenise välja ning pigistas sealt puhta uriini välja.

Kõik läkski õnneks - proov oli negatiivne ning mees pääses olümpiale, kus USA mäletatavasti põrus ning vaid pronksiga piirdus.