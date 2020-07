USA korvpallitähte sunnitakse vaatamata raskele haigusele mängima: pean sööma 64 tabletti päevas

Sarnaselt meeste NBA-le mängitakse ka WNBA-s hooaeg lõpuni Floridas. Teiste klubide seas jätkub hooaeg valitseva meistri Washington Mysticsi jaoks, kelle ridadesse kuulub Delle Donne. Kusjuures ameeriklanna valiti mulluse hooaja põhiturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Kuna korvpallur põeb Lyme'i tõbe, ei soovi ta koroonaviiruse hirmus tänavust hooaega lõpuni mängida. Haiguse tõttu võib tema jaoks koroonaviirus olla hoopis ohtlikum kui teiste jaoks ning seega esitas ta liigale avalduse, kus ta palus luba jätta ülejäänud hooaeg vahele. WNBA juhid lükkasid aga mängija palve tagasi.

"Ma pean nüüd kas riskima eluga või loobuma palgatšekist," kirjutas Delle Donne The Player's Tribune'i veergudel. "Ma võtan päevas 64 tabletti (25 enne hommikusööki, 20 pärast seda, 10 tükki enne õhtusööki ja 9 enne magaminekut. Tunnen, kuidas see vaikselt tapab mind."

"Isegi, kui see mind otseselt ei tapa, siis kindel on see, et see on halb mulle," jätkas ta. "64 tableti võtmine päevas on aga ainus viis hoida minu seisundit mingisugusegi kontrolli all. See on ainus variant, et suudaksin mängida seda mängu, mida armastan ning teenida raha, et toetada enda perekonda."

"Kui liiga hakkas vaatama üle mängijaid, et kellele anda tervisetõend puudumiseks, siis ma isegi ei kahelnud, et minu jaoks tehakse erand. Mul ei ole vaja, et doktorite paneel ütleks mulle, et minu immuunsüsteem on kõrge riski all. Olen kogu oma karjääri mänginud niimoodi!"

Delle Donne'i sõnul esitas nii tema enda arst kui Mysticsi võistkonna arst raporti tema tervisliku seisundi kohta ning palusid vabastust. "Mõned päevad hiljem anti meile ilma meiega arutamata teada, et ma ei saanud luba. See teeb väga haiget. Mul ei ole NBA mängija raha. Mul pole soovi minna liiga vastu sõtta ning ma ei saa ka apelleerida otsust."

Lisaks WNBA meistritiitlile on Delle Donne tulnud USA koondise särgis olümpiavõitjaks ja maailmameistriks.

