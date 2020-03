Türgis mängitakse hoolimata pallurite vastuseisust korvpalli edasi. Legendaarne treener: spordist on praegu väga raske rääkida

"Väga raske on rääkida korvpallist, kui kõikide mõtted on mujal. Minu ainus kommentaar mängule, on see, et õnnitlen nii enda kui ka vastaste mängijaid. Mõlemad osapooled võtsid kohtumist tõsiselt. Vaatame, mis järgmistel päevadel saab," vahendas Obradovici sõnu portaal Eurohoops.

Lisaks Türgi meistriliigale jätkuvad hoolimata koroonaviiruse levikust kohtumised veel kahes suuremas Euroopa sarjas. Nendeks on Suurbritannia meistriliiga ja Venemaa Superliiga (VTB Ühisliiga järel tugevuselt teine liiga).

Mitmed Türgis leiba teenivad mängijad on hooaja jätkumise osas avaldanud pahameelt. Istanbuli Galatasaray pallurid saatsid Türgi alaliidule lausa avaliku kirja, kriitikat on teinud ka Euroliiga tänavuse hooaja silmapaistvaim korvpallur Shane Larkin (Istanbuli Anadolu Efes) ja Fenerbahce mängijad Ali Muhammed ja Malcolm Thomas.

Tõsi, ametlikel andmetel pole Türgis koroonaviirus veel eriti levinud, positiivse testi on andnud kuus inimest.

