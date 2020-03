Töökas on isegi see, kes näeb poole vähem vaeva kui Kobe

„Korvpall viis mind kõikjale. Nüüd viin mina korvpalli kõikjale.” Need on Kobe Bryanti raamatu „Mamba mõtteviis. Kuidas ma mängin” viimased sõnad. Pole kahtlust, et ta oleks ülla eesmärgi täide viinud.

Saatuslik helikopterisõit 26. jaanuari hommikul tõmbas Bryanti plaanidele kriipsu peale. Ta oleks kirjutanud veel kümneid raamatuid. Üks neist koos Paulo Coelhoga jäigi pooleli. Peamiselt keskendus viiekordne NBA meister lasteraamatutele. „Mamba mõtteviis” oli tema ainuke autobiograafiline teos. Küllap oleks tulnud lisa, sest rääkimata jäi palju.

Eesti keeles ilmus „Mamba mõtteviis” 2019. aasta lõpus, aga olen kindel, et oli palju inimesi, kes soetasid raamatu pärast Bryanti hukkumist. Mis parata, surm ühendab.