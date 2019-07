TÄNA OTSE | Kas U20 korvpallikoondis suudab Gruusia suurelt alistada ja edasi pääseda?

Alagrupist edasi pääsemiseks peab Eesti alistama täiseduga jätkava Gruusia vähemalt 20 punktiga.

C-alagrupis on Gruusia viimase vooru eel nelja võiduga liidriks. Holland ja Eesti jagavad kolme võidu ja ühe kaotusega teist kohta. Rootsil ja Kosovol on kirjas üks võit ja kolm kaotust ning Armeenia on kaotanud kõik kohtumised.

Alagrupist pääseb edasi veerandfinaalidesse ainult kaks paremat. Kuna Eesti kaotas suurelt (57:84) Hollandile ning Holland kaotas omakorda 73:85 Gruusiale, siis vajab Eesti kahe parema sekka jõudmiseks nüüd ise suureskoorilist võitu.

Kui Eesti ja Gruusia kohtuvad viimases voorus omavahel, siis Hollandit ootab ees seni ainult kaotusi noppinud Armeenia.

Kohtumine algab kell 20.15.