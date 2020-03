Štelmahersi peatreeneriks palganud Läti korvpallijuht pani ameti maha

Stalberg asus Läti koondise direktori ametikohale eelmise aasta juuni alguses ning tegi ettepaneku nimetada uueks peatreeneriks Kalev/Cramo juhendaja Roberts Štelmahersi.

Täna teatas Läti korvpalliliit, et nad on jõudnud Stalbergiga kokkuleppele töölepingu lõpetamises. Ühtlasi anti teada, et kumbki osapool kommentaare ei anna.

Läti korvpallimeeskond on alustanud 2021. aasta EM-valiksarja kaotustega Bosnia ja Hertsegoviinale (61:62) ning Bulgaariale (104:110).