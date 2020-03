Soome korvpallur Tenerifel: kui lähed toidupoodi, näed vaid politseinikke

"Ma ei tea hetkel, kuna me tagasi tuleme. Meil on selline olukord, kus mu sõbranna on lapseootel ja arvestuslik sünnitamise aeg olevat kolme nädala pärast," sõnas Salin Soome meediale. Isegi kui nad tahtnuks, poleks tema naist sellises raseduse faasis enam lennukile lastud.

28-aastane korvpallur on olnud nädalapäevad karantiinis ja tunneb end hästi. "Inimesed on siin kehtestatud reegleid väga hästi järginud. Olukord on isegi veider. Kui lähed toidupoodi, näed vaid politseinikke. Juba varem enne karantiini kehtestamist oli linn politseinikke täis, kes suunasid inimesi koju ja ähvardasid trahviga."

Salini sõnul on poodides kõiki kaupu saada. Enim ostetakse tualettpaberit ning vett, sest kraanivesi ei kõlba joomiseks.

