Serblannast Euroopa meister: klubi president tahtis minuga seksida, kuid keeldusin sellest. Kolm kuud hiljem saadeti mind sealt minema

"Ühe klubi kõrge ametnik pakkus mulle suurt raha, et ühe öö temaga veedaksin," rääkis Dabović Serbia väljaandele Alo!. "Pole praegu oluline, missugust summat mulle pakuti, sest kavatsen kõigest rääkida elulooraamatus, mida parasjagu kirjutan. See juhtus minuga, kui mängisin Türgis."

Dabovići sõnul juhtus see temaga hiljem uuesti. "Üks Kreeka klubi palkas mu, sest president soovis minuga seksida. Kuid ma keeldusin ning kolm kuud hiljem saadeti mind sealt minema," meenutas ta. "Mulle isegi ei makstud palka selle aja eest."

Karjääri jooksul 18 erinevat koduklubi esindanud serblanna mängis Türgis aastatel 2008-2009, kui ta esindas Istanbuli Besiktast. Just Besiktasest siirdus ta Kreekasse Palaio Faliro ridadesse, kust ta juba kolm kuud hiljem Armeeniasse edasi liikus.

Dabović lisas, et keeldus alati sellistest pakkumistest. "Olen õnnelik, et ma kunagi oma jalgu laiali ei ajanud. Seda nii ajal, kui teenisin 20 000 eurot kuus, kui ka siis, kui mul polnud sentigi. Alati on valik. Kui ma pole seda varem teinud, siis peaksin nüüd nõustuma? Eriti siis, kui lapse sain, sest ma ei taha, et keegi saaks näpuga minu peale näidata."

"Pole suuremat rõõmu, kui asjaolu, et saan kõndida ringi sirge seljaga. Tean, et minu südametunnistus on puhas ja saan rahulikult magada," jätkas serblanna. "Ma ei mõista kedagi hukka, sest kes olen mina, et seda teha. Kõigil on õigus enda elu üle otsustada."

2016. aastal karjääri lõpetanud Dabović tuli neljakordseks Serbia meistriks, kolmekordseks kohaliku kariksarja võitjaks ning lisaks triumfeeris ta kahel korral Aadria liigas. Serbia koondisega krooniti ta 2015. aastal Euroopa meistriks. Aasta hiljem aitas ta kodumaa Rio olümpiamängudel pronksile.