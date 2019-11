Serbia korvpallikoondis palkas uue peatreeneri NBA-st

"Pärast edukaid läbirääkimisi Serbia korvpalliliidu presidendi Predrag Danilovici ja meie kogenud treeneri vahel - kes on NBA-s töötanud juba peaaegu kaks kümnendit - jõudsime kokkuleppeni, et Serbia koondist hakkab treenima Kokoškov," seisab Serbia alaliidu pressiteates.

"Oleme väga õnnelikud, et sellise kaliibriga juhendaja ja Serbia üks parimaid treenereid asub rahvuskoondise peatreeneri ametisse. Igor on meie jaoks parim valik, kuna meid ootab ees Euroopa meistrivõistluste valiksari ja olümpia valikturniir ning me tahame need mõlemad võistlused võita."

Kokoškov viis mäletatavasti Sloveenia korvpallikoondise 2017. aastal Euroopa meistriks. Aastatel 2011, 2013 ja 2015 juhtis kogenud serblane EMile Gruusia koondise.

"Mul on suur au asuda juhendama Serbia koondist. Tean väga hästi, kui kõvasti Serbia rahvas meie koondist toetab ja armastab. Ühtlasi tean, kui suured ootused selle töökohaga kaasnevad," kommenteeris Kokoškov, kes jätkab ka Kingsi abitreenerina, kus mängivad kaks Serbia koondislast - Bogdan Bogdanovic ja Nemanja Bjelica.

Kings on andnud juba nõusoleku, et Kokoškov lastakse klubi juurest vabaks järgmise aasta veebruaris toimuvateks 2021. aasta EM-valikmängudeks.