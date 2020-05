Rick Pitino tahab Vassilis Spanoulise ümber veenda: teen talle pakkumise, millest on võimatu keelduda

"Tahan, et Spanoulis oleks meie liider. Meie võitude aluseks on intelligentsus ja uhkus. Spanoulis on minu jaoks väga oluline ja teen talle pakkumise, millest ta ei saa keelduda," rääkis Pitino portaalile Sport24.gr.

Pitino on Kreeka korvpalliga hästi tuttav, sest kahel viimasel hooajal juhendas ta pool hooaega Ateena Panathinaikost.

Kas ameeriklane suudab Piraeuse Olympiacoses klubikorvpalli mängiva Spanoulise ümber veenda, on siiski kaheldav. Kreeka jaoks on esimene tähtis turniir 2021. aasta olümpiakvalifikatsiooniturniir. Kreeka mängib seltskonnas, mida võõrustab Kanada. Lisaks Kanadale ja Kreekale on seal Türgi, Tšehhi, Hiina ja Uruguai. Turniir peetakse 2021. aasta juuni lõpus.