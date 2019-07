“Otsus Breogani kasuks sündis sellepärast, et nad on just tulnud meistriliigast ja uueks hooajaks on nad üks favoriitidest, keda ennustatakse esiliigat võitma,“ selgitas Nurger Korvpall24.ee'le.

„Kui me peaksime esiliigast meistriliigasse tõusma, on mul leping nendega kindlustatud ka järgmiseks aastaks ehk siis tehing on 1+1 aastat,” selgitas mängumees, et tal on uueks hooajaks ka konkreetne “motivatsioonipakett”.

Eelmisel hooajal mängis Nurger Huesca meeskonnas, kes hea põhiturniiri kulminatsiooniks lõpuks siiski napilt esiliiga play-offist välja jäi.

