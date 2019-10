Rauno Nurger tegi Hispaanias korralikult skoori

Head visketabavust näidanud Nurger kogus sel korral võistkonna parimana 18 punkti ning võttis 5 lauapalli. Thomas De Thaey ja Christian Rodriguez lisasid 15 punkti.

Võitjate resultatiivsemad olid Nikola Rakocevic 18 ja Milan Nikolic 16 punktiga.

Breogan hoiab Hispaania esiliigas kolme võidu ja kolme kaotusega viiendat kohta. Caceres Patrimonio on sama skooriga neljas.

Tabeliliidriks on Palencia Baloncesto viie võidu ja ühe kaotusega. Kristian Kullamäe koduklubi Real Canoe on üks kahest võiduta meeskonnast. Canoe on kaotanud kõik viis kohtumist ja tabelis annab see neile 17. koha.