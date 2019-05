Pireuse Olympiakos keeldus Panathinaikosega mängimast ning kukutatakse Kreeka esiliigasse

Sellise otsuse tõttu kukutatakse Olympiakos järgmiseks hooajaks automaatselt Kreeka esiliigasse.

Tüli põhjuseks on asjaolu, et Olympiakos ei olnud rahul ühe kohtunikuga, kes nende põhihooaja viimast mängu vilistama määrati - varasemalt oli Olympiakos palunud antud vilemeest mitte oma mängudele määrata, aga põhihooaja viimaseks kohtumiseks just selline määramine tehti. Seepeale keeldus klubi platsile tulemast, mistõttu tulebki neil Panathinaikosega juba veerandfinaalis kohtuda.

Nüüd otsustas Olympiakose juhtkond, et veerandfinaalseeriat Panathinaikose vastu mängima ei hakatagi.

Lõppeval hooajal mängisid Kreeka esiliigas ka Eesti koondislased Rait-Riivo Laane, Sten Sokk ja Martin Paasoja.