"Tal on nüüd suurem võimalus koondisesse pääseda. Sel suvel olnuks see ebatõenäoline. Kui ta saab enne olümpiat hooaja jooksul jalad alla ja naaseb platsile, on see talle olümpiamänge silmas pidades kasulik," rääkis Hispaania koondise peatreener Sergio Scariolo raadiojaamale Cope.

Esmaspäeval teatas rahvusvaheline olümpiakomitee, et 2021. aastal peetakse olümpia 23. juulist 8. augustini. Selleks ajaks on Gasol 41-aastane.

Kui 216 cm pikkuse Gasoli eesmärk täitub, osaleks ta juba karjääri viiendatel olümpiamängudel. 2008. ja 2012. aastal sai ta Hispaaniaga hõbeda, 2016. aastal pronksi.

NBA-s sõlmis Gasol 2019. aasta suvel lepingu Portland Trail Blazersiga, aga tervisehädad ei lubanud tal platsile tulla.