Norra on šokis: koondise korvpallur suri 27-aastaselt

"Oleme kõik šokis. Alex oli uskumatult lojaalne ja abivalmis meeskonnamängija, kes kasvas tagasihoidlikust poisist rahvuskoondise mängijaks," sõnas Dakini treeninud Mathias Eckhoff ajalehele Dagbladet.

"Kuid rohkem kui miski muu oli ta suurepärane inimene. Ta oli positiivne kutt, kelle sisse astudes läks saalis valgeks," jätkas Eckhoff.

Dakin esindas eelmisel hooajal Norra kõrgliigas Bærum Basketi meeskonda 14 mängus, kuni 2019. aasta detsembris mehe elu jäädavalt muutus. Arstid avastasid siis tema ajust kasvaja.

Märtsis ütles Dakin, et tal oli halb enesetunne juba enne kasvaja avastamist. "Esimesed sümptomid olid sellised, et ma ei suutnud korralikult sõnumeid kirjutada ja tundus, et mul oli paremas kõrvas ventilaator," rääkis Dakin.

Sel kevadel ja suvel tundis Dakin end ravimite tarvitamise järel oluliselt paremini, kuid sügisel pöördus kõik taas halvemuse suunas.

"Pärast suve nägi kõik parem välja. Ta oli treeningutega seotud, enne kui haigus taas kõik ümber pööras. Kahjuks läks pärast seda kõik kohutava kiirusega halvemaks," lisas Eckhoff.