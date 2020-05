Nigeeria korvpallur endise Kalev/Cramo peatreeneri jahmatavast kihutuskõnest: tal vedas, et ma talle tappa ei andnud

"2019. aasta märtsis siirdusin ma Cantust Avellinosse. Ma ei unusta kunagi oma Avellino esimest mängu. Me mängisime kodus Trento vastu ja kaotasime poolaja. Läksime riietusruumi. Treener oli maruvihane. Ta ütles: "Ma ei tea, kuidas teile öelda, kuidas mängima peaks. Ma ei mõista. Ma tahan, et mängiksite nagu neegrid. Te peate endas sisemise neegri üles otsima."," meenutas ta oma Youtube'i kanalil "Life of Keasy".

"Mida? Me vahtisime talle sõnatult otsa. Esiteks pole ta isegi must. Ta oli valge. See tüüp ütleb meile, et me peaks mängima nagu neegrid. Vau! See oli uskumatu. Kõik olid ta sõnadest šokeeritud. Ma polnud veel 48 tundigi selles meeskonnas olnud. Vaatasime talle otsa ja olime kõik segaduses. Seal oli palju mustanahalisi mängijaid. Kas ta tõesti tuleb Serbiast ja räägib meile, et me peaks mängima nagu neegrid? Ausalt, nii ta meile ütles."

"Kui see oleks juhtunud Cantus, poleks me riietusruumist välja läinud ja väljakule naasnud. See oleks olnud maailma lõpp. Me kaotasime selle mängu. Järgmisel päeval tahtis ta mustadele mängijatele koosoleku teha, sest ta teadis, et oli eksinud. Üks veteranidest ütles talle, et sellele pole mingit vabandust. Ma mõtlesin: "Sul vedas, et ma sulle tappa ei andnud." Tal polnud mingit õigust seda sõna kasutada. Ta läks üle piiri. Umbes nädala pärast sai see l***poeg sule sappa. See oli parim, mida klubi oleks saanud teha."

55-aastane Vucinic siirdus pärast Avellinost lahkumist Jaapani liigasse Kumamoto Voltersi klubi etteotsa. Udanoh kuulus viimati Venezia Reyeri hingekirja.