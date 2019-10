MMil kohtunikke kirunud Austraalia korvpallitähte karistati rahatrahviga

Austraalia jäi Hiinas peetud MMil poolfinaalis Hispaaniale alla teise lisaaja järel 88:95 ning Bogut leidis, et kaotuse peasüüdlased olid just kohtunikud. "See oli paganama häbiväärne!" põrutas Bogut matši järel ajakirjanikele.

Bogut pidas silmas eeskätt ühte intsidenti, kus talle vilistati lauavõitluses Marc Gasoli vastu viga. Austraalia juhtis sel hetkel veel ühe punktiga.

“FIBA saab kinnitada, et Mr. Bogutile on määratud 8000 Šveitsi frangi suurune rahatrahv ja antud ametlik hoiatus selle eest, kuidas ta MMil pärast Hispaaniaga mängu käitus,” teatas FIBA pressiesindaja.