Maailmameister seisab silmitsi uskumatult raske valikuga: kas amputeerida jalg või kuulutada karjäär lõppenuks

Bates vigastas end tõsiselt 11-aastaselt jalgpalli mängides. Tal tuvastati kompleksne regionaalne valusündroom, mis tähendab kroonilist pikaajalist valu.

Ratastoolikorvpalli ette võtnud Bates on sattunud nüüd aga keerulisse olukorda. "Mulle on öeldud, et mul on "valet tüüpi" puue," rääkis britt BBC-le.

Nimelt teatas Rahvusvaheline Paraolümpiakomitee (IPC) tänavu Rahvusvahelisele Ratastoolikorvpalliliidule, et nad peavad oma klassifikatsioonide regulatsioonid ümber muutma. IPC hoiatas organisatsiooni, et vastasel juhul võivad nad kaotada loa osaleda paraolümpiamängudel.

IPC klassifitseerib rahvusvahelisi parasportlasi vahemikus 1 kuni 4,5. 1 tähistab kõige suuremat puuet, 4,5 kõige väiksemat. BBC teatel soovib IPC, et kõik sportlased, kes kuuluvad vahemikku 4 - 4,5, tuleb uuesti läbivaatusele saata. Bates kuulub esialgu klassi 4,5.

"Olen oma konditsiooni tõttu viimased 15 aastat järjepidevalt valu kannatanud," jätkas Bates. "Lisaks on minu liigeste liikumine vähenenud ja lihased nõrgenenud. Elan niimoodi oma elu lõpuni."

Bates avaldas, et juba lapsena oli tal võimalus oma jalg amputeerida, kuid loobus sellest, sest lootis, et tema seisund läheb paremaks. "IPC otsuse tõttu pean võib-olla taas seda südantlõhestavat otsust kaaluma. See on väga suur otsustuskoht. On irooline, et IPC, mis reklaamind end võrdsusega, diskrimineerib teadlikult sportlasi, kes nende kitsarinnaliste maailmavaadetega kokku ei sobi," kritiseeris Bates.

IPC teatas, et neil on Batesi olukorrast kahju, kuid praegune klassifikatsioon tähendab, et kompleksne regionaalne valusündroom on selline tervislik seisund, mis ei kvalifitseeru paraolümpia jaoks. "Otsuse, et George pole mängude jaoks sobiv, tegi korvpalliliit, kui nad tema puude üle hindasid," seisis teates.

Bates on tulnud senise karjääri jooksul Suurbritannia koondise särgis nii Euroopa kui maailmameistriks.