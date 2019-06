Lõunanaabrite õnn: Dallas Mavericksi peatreener tuleb Lätti

View this post on Instagram

Nacionālā Basketbola asociācija (NBA), Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) un Latvijas Basketbola savienība (LBS) šodien paziņoja treneru sastāvu 18. “BWB Europe” nometnē, un viens no treneriem būs arī “Dallas Mavericks” galvenais treneris Riks Kārlails. Šī būs pirmā NBA un FIBA rīkotā globālā basketbola un sabiedriskās iniciatīvas attīstības programma, kura tiks īstenota Latvijā. Treneri vadīs dažādas aktivitātes laukumā un ārpus tā, tajā skaitā efektīvu pārvietošanos laukumā, prasmju pilnveidošanas stacijas, metienu un prasmju sacensības, 5 x 5 basketbola spēles un ikdienas prasmju seminārus, koncentrējoties uz veselību, līderu dotībām un komunikāciju. Nometnes noslēgumā viens jaunais basketbolists un viena jaunā basketboliste tiks atzīti par “BWB Europe MVP”. Programmas “NBA Cares” ietvaros spēlētāji un treneri, tostarp Latvijas NBA spēlētāji, apciemos Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, lai pavadītu laiku ar bērniem un viņu vecākiem. “BWB Europe” nometnes dalībnieki un esošie NBA un WNBA spēlētāji un spēlētājas, kas piedalīsies nometnē, tiks paziņoti īsi pirms nometnes. Vairāk lasi basket.lv