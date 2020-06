Leedu tippklubi loobus rahalistel põhjustel kogenud peatreenerist

"Meil oli kaks varianti - jätkata senise peatreeneriga ja ajada eelarve lõhki või otsida uut pikaajalist varianti. Olukord oli selge mõlema osapoole jaoks ning meil polnud mõtet kuni 1. juulini aega raisata. Soovime treenerile palju edu tema uutes ettevõtmistes,” teatas Rytase klubi direktor Rolandas Jarutis, vahendab Eurohoops.

Leedu koondise endine peatreener Adomaitis ütles, et jääb Rytases veedetud ajaga väga rahule. "Tahan tänada kõiki, kellega me need kaks aastat Vilniuses koos olime. Olen rahul, et suutsime selle ajaga kõik seatud eesmärgid täita,” sõnas Adomaitis.

46-aastane Adomaitis juhendas Leedu koondist aastatel 2016-19.