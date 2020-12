Leedu korvpallikoondis saab ühe NBA mängija juurde

Brazdeikis sündis 1999. aastal Kaunases, aga kolmeaastaselt kolis ta koos perega elama Kanadasse.

Leedu president Gitanas Nauseda allkirjastas seadusemuudatuse, mille järgi lubatakse topeltkodakondsust isikutele, kes sündisid Leedu kodanikuna, aga kaotasid selle enne 18-aastaseks saamist.

Brazdeikis on varem palunud Leedu presidendilt kodakondsuse saamiseks erandit, õige pea pole tal seda enam vaja. Seadusemuudatus hakkab kehtima 1. jaanuarist 2021.

"Tahan Leedu korvpalliliitu ja riigi presidenti tänada, et mu unistus on teoks saamas. Olen alati unistanud Leedu eest mängimisest, sest see on minu kodumaa. Leedu pole pelgalt minu sünnimaa, sest kogu minu pere on Leedust ja leedu keel on minu emakeel. Võisin küll maailma teises otsas üles kasvada, aga südames olen leedulane," rääkis Brazdeikis Leedu korvpallidu kodulehele.

198 cm pikkune ääremängija valiti 2019. aastal NBA draft'is 47ndana. New York Knicksi eest on ta kahe hooaja jooksul pidanud 10 kohtumist, keskmine punktisaak on 1,9.

Leedu koondis püüab juuni lõpus ja juuni alguses Tokyo olümpiapiletit. Kas Brazdeikis saab olümpiakvalifikatsiooniturniiriks koondisesse kandideerida, pole veel teada.