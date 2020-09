Leedu klubi vallandas skandaalse ameeriklase. Korvpallur tuli purjus peaga trenni ja soovis endise Kalev/Cramo mängijaga kakelda

Kunagise NBA korviküti Glen Rice'i poeg on varasematel rännakutel kuulsust kogunud distsipliiniprobleemidega. Utena lootis, et Leedus suudab andekas korvpallur ennast paremini üleval pidada, aga nii ei läinud.

Portaal 15min.lt kirjutas, et probleemid algasid juba enne sihtkohta jõudmist. USA-s viibides jäi ta maha esimesest lennust, teisel katsel jõudis ta Amsterdami, aga jäi seal jätkulennule hiljaks.

Lõpuks maandus 29-aastane Rice jr. siiski Leedus. Sealne valitsus soovitab reisilt tulnud inimestel eneseisolatsioonis püsida, aga ameeriklane läks juba esimesel õhtul kohalikku baari. Kaks päeva hiljem leidis ta ennast juba Utenast 90 km kaugusel asuvas Vilniuses, kus külastas ööklubisid.

Ameeriklasele sai saatuslikuks pühapäev. Hommikusele treeningule saabus ta alkoholilõhnadega, õhtuse harjutuskorra ajaks oli Rice jr. juba uuesti purjus.

Rice jr. oli ka varasematel treeningutel kummaliselt käitunud. Näiteks tegi ta imelikke nalju ja kukkus isegi kõige kergemate kontaktide järel põrandale.

Viimane piisk oli juhendajate jaoks seik, kui ta soovis endise Kalev/Cramo keskmängija Mindaugas Kupšasega pärast treeningut jõudu katsuda, sest 218 cm pikkune leedulane andis valesöödu.

"See inimene on etteennustamatu ja tal on elus palju probleeme. Võtsime riske, aga need ei töötanud. Tsirkus on läbi. Nüüd peame leidma kellegi, kes tahab korvpalli mängida ja mitte tegeleda lollustega," ütles Utena Juventuse direktor Eimantas Skerskis.