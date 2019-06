Läti korvpallipidu varjutab hiiglaslik võlg

Kõige olulisem näpunäide võiks kõlada nii: vaata ringi, mis toimub! Läti korvpalliliit jäi ligi 200 000 euroga miinusesse, sest ei arvestanud hinnatõusuga.

Alaliidu kontoritöötajad võtsid eelarve koostamisel aluseks 2018. ja isegi 2015. aasta olukorra, aga lõikasid näppu. Lõpuks tuli puuduolev raha kokku laenata. EM-i kahe alagrupi mängud ja kaks play-off’i kohtumist suudetakse Riia Arenal siiski ära pidada, aga suures plaanis lähevad tuhanded eurod Läti korvpallist kaduma.

Korvpalliliidu president Valdis Voins rääkis Läti Delfile, millega täpsemalt puusse pandi. Rahvusvahelise korvpalliliidu FIBA nõudmised tõusnud. Hotelli ja saali vahel tuleb võistkondade sõidutamiseks lisaks suurele bussile muretseda ka minibuss. Tiimidele tuleb kinni panna võimalikult head majutusasutused, toitlustamine peab olema tipptasemel.

„Võrreldes 2018. aastaga, kui korraldasime noormeeste U18 A-divisjoni EM-turniiri, maksab hotellides üks öö vähemalt 20 eurot rohkem. Siis oli 50, nüüd 70-75 eurot. Toitlustuse hinnad on samuti kasvanud. Üks põhjus on selles, et juuni lõpus on Riias väga palju turiste, kes hinnad üles ajavad,” ütles Voins.

Fakt, et vahendeid jääb puudu, sai selgeks kevadel. Sponsorite taskud olid väidetavalt tühjad ja valitsus puikles alguses lisaraha andmisele vastu. Lõpuks 90 000 eurot siiski leiti. 100 000 saadi ka Riia linnavalitsuselt, aga kaks korda sama palju jäi puudu. Läti meedias räägiti aeg-ajalt isegi võimalusest, et alagrupiturniirist tuleb loobuda.