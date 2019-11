Kreeka korvpallikoondis võib saada peatreeneri, kes töötab tasuta

"Vaatan reedel Panathinaikose ja Valencia mängu, külastan sõpru ja kohtun korvpalliliidu inimestega, et arutada võimalikku peatreeneriks asumist,” sõnas Pitino neljapäeval Ateena lennujaamas Kreeka televisioonile.

"Ütlesin neile (korvpalliliidu inimestele toim.), et ma ei taha selle töö eest raha saada. Kreeka koondise juhendamine ise on juba selline au, mis on minu jaoks väärt miljon dollarit," lisas viimati Panathinaikost juhendanud kogenud treener, kes on treeninud ka NBA klubisid New York Knicksi ja Boston Celticsit.

Kreeka koondist, kes lõpetas tänavuse MMi 11. kohal, ootab järgmisel suvel olümpia valikturniir, kus on viimane võimalus Tokyo OMi piletit teenida.