Korvpalli Meistrite Liiga jaoks mõeldi välja põnev formaat

Tegu on esimese suurema rahvusvahelise palliliigaga, mis pooleli jäänud hooajale lahenduse leidnud. FIBA teatel leiti, et mängijate, treenerite, ametnike ja fännide tervist silmas pidades on kõige ohutum viia finaalturniir sügisesse.

FIBA otsustas luua kaheksa meeskonna jaoks mõeldud finaalturniiri Final Eight, mis peetakse 30. septembrist 4. oktoobrini. Süsteem on lihtne, veerandfinaalist finaalini peetakse kõik vastasseisud ühe võiduni. Finaalturniiri asukoht on veel välja selgitamisel.

Enne hooaja peatamist olid kuus meeskonda koha veerandfinaalis juba kindlustanud: Zaragoza Casademont (Hispaania), Nymburki ERA (Tšehhi), Ateena AEK (Kreeka), Türk Telekom (Türgi), Jeruusalemma Hapoel (Iisrael) ja Burgosi San Pablo (Hispaania). Kahes pooleli jäänud kaheksandikfinaalides on vastamisi Tenerife Iberostar (Hispaania) - Oostende Filou (Belgia) ja Nižni Novgorod (Venemaa) - Dijoni JDA (Prantsusmaa). Viimased kaks kaheksandikfinaali peetakse samuti sügisel, veidi enne turniiri algust.