Korvpalli EM-i korraldajaks kandideerival Eestil kuus konkurenti, välja valitakse neli riiki

Eesti meediast on juba varasemalt läbi käinud, et finaalturniiri soovivad oma koduõuele tuua ka eestlased. Nüüd anti teada, et lisaks Eestile on taotluse sisse andnud veel valitsev Euroopa meister Sloveenia, Saksamaa, Tšehhi, Gruusia, Ungari ja Itaalia.

Kuna ükski riik ei soovi üksinda korraldada tervet turniiri, siis valitakse nimetatud seitsme seast välja neli korraldajat. Igaüks saab ühe alagrupiturniiri. Üks neljast saab lisaks alagrupitmängudele endale ka play-off'i.

Eestil tuleb EM-i korraldusõiguse saamiseks püsti panna 10 000 inimest mahutav korvpallihall. Korvpalliliidust on juba varasemalt Delfi Spordile kinnitatud, et Saku suurhalli mahutavus soovitakse viia 10 000 inimeseni.

Varasemalt on mitme erineva võõrustajaga Euroopa meistrivõistluste turniire korraldatud kahe korral: aastal 2015 (Horvaatia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Läti) ja 2017 (Iisrael, Soome, Rumeenia ja Türgi).

Kokku tundis 2021. aasta EM-i korraldusõiguse taotlemise vastu täiendavat huvi tervelt 13 riiki.

FIBA Euroopa tegevdirektor Kamil Novak sõnas pressiteate vahendusel: „Nii paljude alaliitude tahe Eurobasketi turniiri korraldada näitab, et võistluse maine on jätkuvalt tugev – kui mitte tugevam kui eales varem. Oleme kindlad, et leiame kandidaatide seast ideaalsed võõrustajad nagu ka varasematel aastatel.“

Lõplik otsus langetatakse FIBA Euroopa juhatuses käesoleva aasta juulis. Enne seda hinnatakse kõikide taotluse esitanud riikide võistlusareene ja infrastruktuure.