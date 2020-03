Koroonaviirus nõudis Leedu korvpalliliiga söödurekordi omaniku elu

175 cm pikkune Edwards suri 49 aasta vanuselt oma kodulinnas Dallases, kirjutab Dallas Morning News.

"Ma ei uskunud miljoni aasta jooksul, et minu endine tiimikaaslane lahkub sellisel hetkel," teatas endine Texas A&M-i ülikoolimeeskonna mängija Chuck Henderson. "See koroonaviirus tabas mind otse südamesse. Me vajame kiiresti vaktsiini. Dave oli üks kõvemaid võitlejaid ja üks paremaid tagamängijaid, kellega olen kokku puutunud."

Edwards mängis USA-s üliõpilaskorvpalli ühe hooaja Georgetowni ja kolm hooaega Texas A&M-i eest. Ta on üks kuuest mängijast, kes on suutnud üliõpilasliiga NCAA I divisjonis kolmikduubli teha kahes järjestikuses mängus.

Leedu meistriliigas mängis Edwards 1995/96 hooajal, kui sai Šilute meeskonna eest keskmiselt kirja 23,2 punkti, 8,7 resultatiivset söötu, 4,7 lauapalli ja 4,4 vaheltlõiget mängu kohta. Edwards jagab siiani koos Aidas Viskontasega Leedu liiga rekordit resultatiivsete söötude arvestuses. Ameeriklane andis 1996. aastal mängus Alytusega rekordilised 18 söötu.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!