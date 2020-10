Kõik üheksakordse Prantsusmaa meistri mängijad nakatusid koroonaviirusesse

Pau-Orthez teatas eelmisel nädalal, et esmaspäeval tehtud testid näitasid 11 klubi liikme, sealhulgas seitsme mängija nakatumist. Reedesel uuel testivoorul lisandus veel viis mängijat.

Portaal Sportando kirjutas, et viiruse on külge saanud kõik esindusvõistkonna mängijad. Lisaks on koroona laialt levinud ka noortetiimis, kus seni pole nakatunud vaid üksikud pallurid.

Millal Pau-Orthez taas mängima saab hakata, pole teada. Seni on Prantsusmaa kõrgliigas peetud üks kohtumine, 26. septembril võideti võõrsil Chaloni. Huvitaval kombel ei andnud ükski Chaloni pallur pärast mängu positiivset proovi.

Pau-Orthez on üheksakordne Prantsusmaa meister, viimati triumfeeriti 2004. aastal.