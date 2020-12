Kas euroliiga tähed tuuakse olümpiale USA koondist päästma?

Olümpiamängud on korvpallirahvale olnud nagu püha lehm. Kui muudel tiitlivõistlustel ja eriti valikmängudel leiab paljudest koondistest olulisi puudujaid, siis olümpiarõngad meelitavad kohale peaaegu kõik tipud.

Oktoobris tuli NBA juhtkond välja plaaniga lõpetada hooaeg „millalgi 2021. aasta juulis ja kindlasti enne Tokyo olümpiat“. Paar nädalat hiljem selgus, et lubadus küll täideti, aga nii väikese varuga kui võimalik. Kui NBA finaalis läheb võitja selgitamiseks vaja seitset mängu, lõpeb hooaeg 22. juulil ehk päev enne olümpiamängude algust.

Võib-olla saab mõni täht Jaapanisse teistest hiljem sõita, aga kui koroonaoht on suvel endiselt olemas, pole see reaalne. Näiteks peab Hispaania olema valmis mängima ilma Marc Gasoli või Serge Ibakata. Nende koduklubid on vastavalt Los Angeles Lakers ja Los Angeles Clippers – tiimid, mis jõuavad läänekonverentsist suurima tõenäosusega NBA finaali. Teistel riikidel, sealhulgas USA-l, on veelgi keerulisem.