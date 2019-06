Kalev Kruus: naiste korvpalli EM-turniiril tuleb tuline andmine

„Turniir tuleb tuline, sest lisaks EM-i medalitele on mängus ka kuus piletit olümpiamängude kvalifikatsiooniturniirile,“ ütles TVPlay Sportsi sisujuht ja kommentaator Kalev Kruus.

„Naiste tase Euroopas on kummaliselt ühtlane ja selle kinnituseks on fakt, et viimased 12 EM-tiitlit on ära jaganud kaheksa erinevat rahvuskoondist ja tiitlikaitsmine õnnestus viimati 1991. aastal, siis veel Nõukogude Liidul,“ lisas Kruus.

Kui alagrupid mängitakse Lätis ja Serbias, siis alates veerandfinaalidest kolitakse Serbia pealinna Belgradi. See aga tähendab 2015. aasta meistrile Serbiale parajat peavalu. Kodus mängiv naiskond pole viimased 18 aastat suutnud EM-tiitlit võita. Veelgi hullem, 24 medalikomplektist on selle aja jooksul kodus mängiv naiskond suutnud endale krabada ainult ühe, seda tegi Prantsusmaa kuus aastat tagasi.

„Osalevatest riikidest 11 on ajaloo jooksul vähemalt korra poodiumile jõudnud, viiel naiskonnal seda õnne pole olnud. Läti naiskond kuulub nende viimaste hulka. Finaalturniiril aga mängitakse kaheksandat korda järjest - enne turniiri medalist lätlased liiga palju ei räägi. Aga meenutame kevadist jäähoki MM-finaalturniiri, kus Soomele ei pakkunud enne finaalturniiri kulda isegi ükski Helsingi taksojuht,“ sedastas Kruus.

Naiste korvpalli EM-finaalturniir on TVPlay Sports ja Sports+ kanalil ning veebis: tvplaypremium.ee/live kavas otseülekannetena alates neljapäevast.