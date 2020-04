Ka Pehka on siirdumas kõige tugevamasse USA üliõpilasliigasse

Madis Kalvet reporter RUS

Ran Andre Pehka (esiplaanil). Foto: Jaanus Lensment

Sel nädalal on laineid löönud 19-aastane Eesti korvpallikoondislane Kerr Kriisa, kes jõudis kokkuleppele USA tippülikooli Arizonaga. Nüüd kirjutab Eurobasket, et NCAA-sse on siirdumas ka 18-aastane Ran Andre Pehka.