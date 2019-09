James Harden lubas Tokyo olümpial mängida

"See on minu üks suuri eesmärke, et esindada Tokyo olümpial meie ilusat kodumaad," teatas Harden.

Alles hiljaaegu oli sarnase lubaduse andnud ka Golden State Warriorsi täht, kolmekordne NBA meister Stephen Curry.

Tänavuse korvpalli MM-i eel otsustasid mäletatavasti paljud NBA staarid USA koondise esindamisest loobuda ning ameeriklased piirdusid Hiinas peetud finaalturniiril kõigi aegade kehveima kohaga, jäädes alles seitsmendaks.

30-aastane Harden on varem USA koondist esindanud 2012. aasta olümpial Londonis ja 2014. aasta MMil Hispaanias ning võitis mõlemal korral kuldmedali.