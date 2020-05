Jalgrattaga sõites kukkunud Ukraina korvpallur võitleb haiglas elu eest

25-aastane Mjasojedov kukkus Ukraina korvpalliliidu teatel rattaga laupäeva hommikul. Ta suutis küll omal jalal haiglasse minna, aga varsti muutus sportlase seisund kriitiliseks.

Mjasojedov langes koomasse ja arstid tuvastasid tema ajus verevalumi.

"Olukord on väga keeruline. Uuring näitas, et verevalum pole suuremaks läinud, aga tema seisunud on endiselt kriitiline. Kõik sõltub järgnevatest päevadest," ütles Zaporožje korvpallijuht Valeri Elkinson.

Mjasojedov on Ukrainas tuntud ka hea pealtpanijana, ta on võitnud mitmeid kohalikke võistlusi.