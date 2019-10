Itaalia tähtmängija loobus rahvuskoondise esindamisest

31-aastase Hacketti arvates on just praegu õige aeg, et noorem põlvkond võtaks temalt Itaalia koondises teatepulga üle.

"Tänan teid kõiki! Oli suur au seda särki kanda," märkis Hackett oma sotsiaalmeedia postituses.

Hackett, kelle isa on USA ekskorvpallur ja ema itaallanna, esindas Itaaliat alatest 2007. aastast, mil võitis juunioride koondisega EMil 2007 pronksmedali.