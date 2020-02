Otsus puudutab ka mitmeid Eesti koondislasi. Kapten Siim-Sander Vene (Varese) ja Henri Drell (Pesaro) mängivad Itaalia kõrgliigas, Rain Veideman (Rooma Eurobasket) ja Kaspar Treier (Ravenna) teenivad leiba tugevuselt teises liigas. Ravenna klubi esindab ka teine eestlane, Mikk Jurkatamm.

Itaalia korvpalliliit lisas teadaandes, et jälgib olukorda pingsalt ja võimalik on ka edasiste mängude edasilükkamine või tühistamine.

Itaalias on koroonaviirusesse nakatunud üle 300 inimese, surnuid on 11. BBC teatas täna hommikul, et Itaaliast reisilt naasnud inimesed on viiruse viinud ka Austriasse, Šveitsi ja Horvaatiasse.